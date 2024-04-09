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Средства ПВО уничтожили над Черным морем противокорабельную ракету «Нептун»

09:05 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» над акваторией Черного моря и четыре беспилотника над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с использованием БПЛА самолетного типа и противокорабельной ракеты „Нептун“ по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской (2 БПЛА) и Воронежской (2 БПЛА) областей, над акваторией Черного моря уничтожена украинская ракета», — сказали там.

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