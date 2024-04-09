ДОВСЕ в нынешней ситуации нежизнеспособен — Песков после выхода Турции

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в нынешних обстоятельствах во многом потерял свою жизнеспособность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, не вызывает ли у Москвы опасений выход Турции из договора.

«В целом этот документ во многом сейчас свою жизнеспособность потерял в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации», — отметил представитель Кремля.