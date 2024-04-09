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Страны ЕС потратили 10 млрд евро на компенсации фермерам из-за Украины — ЕК

16:32 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС потратили 10 млрд евро на компенсации фермерам с начала конфликта на Украине за ущерб от украинского аграрного импорта, сообщил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров сельского хозяйства ЕС.

«Импорт зерна с Украины — это чувствительный вопрос. Изначально это была проблема только сопредельных с Украиной государств, но теперь это проблема всей Европы. Я рекомендовал продлить систему выделения (правительствами стран ЕС с разрешения Еврокомиссии — прим. ТАСС) государственной поддержки [европейским] фермерам, пострадавшим от последствий российской агрессии на Украине, — заявил он. — Страны ЕС уже потратили на нее 10 млрд евро».

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