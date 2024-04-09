В Молдавии осенью может пройти референдум о вступлении в ЕС
18:50 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности предложила провести референдум о вступлении в ЕС 20 октября. Соответствующий проект постановления парламента был опубликован на сайте Конституционного суда, куда депутаты обратились с просьбой проверить законность этого решения.
«Конституционный референдум назначается на 20 октября», — говорится в документе.
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