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НОВОСТИ

В Молдавии осенью может пройти референдум о вступлении в ЕС

18:50 09.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности предложила провести референдум о вступлении в ЕС 20 октября. Соответствующий проект постановления парламента был опубликован на сайте Конституционного суда, куда депутаты обратились с просьбой проверить законность этого решения.

«Конституционный референдум назначается на 20 октября», — говорится в документе.

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