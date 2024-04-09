В Молдавии осенью может пройти референдум о вступлении в ЕС

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая в Молдавии Партия действия и солидарности предложила провести референдум о вступлении в ЕС 20 октября. Соответствующий проект постановления парламента был опубликован на сайте Конституционного суда, куда депутаты обратились с просьбой проверить законность этого решения.

«Конституционный референдум назначается на 20 октября», — говорится в документе.