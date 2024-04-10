Стандарты и требования к обучению медиков должен устанавливать Минздрав, считает Володин
10:00 10.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение о том, какие стандарты и требования необходимы при обучении медицинских кадров, должен принимать Минздрав, который сегодня исключен из этого процесса. Такое мнение высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Сегодня решение, быть или не быть медицинскому факультету в вузе, принимают учредитель — Минобрнауки — и Рособрнадзор. А за качество здравоохранения отвечает Минздрав, который исключен из процесса принятия решений по этому вопросу. В этой ситуации правильно, чтобы именно он устанавливал стандарты и конкретные требования к обучению медицинских кадров», — написал Володин в своем телеграм-канале.
По его словам, такие изменения положительно скажутся на уровне подготовки будущих врачей и на качестве здравоохранения. Володин напомнил, что депутаты обсуждали эту проблему в рамках отчета правительства, который состоялся в Госдуме 3 апреля. Тогда председатель палаты парламента раскритиковал большое количество медицинских факультетов в непрофильных вузах страны.
«Сегодня, с одной стороны, не хватает врачей: по итогам прошлого года — дефицит около 30 тысяч специалистов, а с другой — большое количество вузов — 163, которые готовят медицинские кадры. 46 из них находятся в ведении Минздрава и на протяжении длительного времени выпускают врачей», — отметил Володин. При этом, указал он, сравнительно недавно были открыты медицинские факультеты в 117 вузах, подведомственных Минобрнауки.
«Именно об этих новых медицинских факультетах и шла речь, учитывая, что многие из них созданы в вузах, не имеющих ни научной школы, ни опытного профессорско-преподавательского состава, ни специализированно оснащенных анатомических залов, ни лабораторий, ни собственной клинической базы», — подчеркнул Володин.
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