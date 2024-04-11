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Новый состав научного совета при Совбезе утвержден президентом РФ

20:53 11.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав научного совета при Совбезе РФ. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Председателем структуры переназначен секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев. Его заместителем на этом посту остается первый замсекретаря СБ РФ Рашид Нургалиев.

Всего в списке, включая Патрушева и Нургалиева, значится 174 человека — на 20 больше, чем было ранее. Состав совета лишь незначительно изменился по сравнению с предыдущей редакцией. В него, как и ранее, вошли руководители и сотрудники институтов РАН, ректоры и преподаватели вузов, работники аналитических центров, представители бизнеса и госструктур.

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