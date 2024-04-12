Глава Минобороны Британии не исключил передачи лазерного оружия Киеву
11:00 12.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. С таким утверждением выступил британский министр обороны Грант Шэппс.
«В Европе сейчас идет конфликт, в рамках которого может пригодиться наше современное оружие. Скажем так, оно не должно быть готово на 100%, чтобы Украина могла его получить», — цитирует министра газета The Daily Telegraph.
По словам Шэппса, несмотря на то, что официально система DragonFire будет принята на вооружение британского флота только в 2027 году, Лондон рассматривает возможность передать Киеву ее прототипы раньше указанного срока.
В марте Минобороны Великобритании обнародовало кадры успешных испытаний системы DragonFire, которая поразила воздушную цель. Лазер способен наносить удар «по любой видимой цели», но предназначен в первую очередь для противовоздушной обороны.
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