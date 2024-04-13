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НОВОСТИ

За сутки в Оренбурге подтоплено еще 800 домов и 1 800 участков

08:50 13.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вода подтопила еще 800 домов и 1,8 тыс. приусадебных участков за прошедшие сутки в Оренбурге. Всего в городе подтоплены 3 тыс. домов и 8 тыс. приусадебных участков, сообщил журналистам директор Муниципального диспетчерского центра Александр Сиса.

«За сутки приусадебных участков подтопило порядка 1 800 и домов порядка 800. Всего приусадебных участков — порядка 8 тыс. и домов — порядка 3 тыс.», — сказал он.

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