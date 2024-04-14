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НОВОСТИ

В Иране считают, что операция против Израиля прошла успешнее, чем ожидалось - СМИ

10:00 14.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран провел успешную операцию против Израиля, ракеты и беспилотники смогли преодолеть системы ПРО еврейского государства. С таким утверждением выступил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) генерал Хосейн Салами.

«Мы действительно знаем, что наша операция была успешнее, чем ожидалось. <…> Наша реакция на любую агрессию со стороны Израиля будет более суровой», — приводит слова генерала иранский гостелеканал Press TV.

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