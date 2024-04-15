Жителей Молдавии агитируют записывать себя румынами в ходе переписи населения — Шор

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавский оппозиционер Илан Шор выразил обеспокоенность активизацией прорумынских партий и политиков, которые агитируют граждан Молдавии назвать себя румынами в опросниках стартовавшей в республике переписи населения.

«В связи с переписью населения в нашей стране все громче звучат призывы отказаться от молдавской идентичности. Нам говорят, что мы должны считать себя румынами, говорить на румынском языке, следовать чужим национальным традициям. <…> Это не просто замена ярлыков — это попытка переписать нашу историю и изменить наше видение самих себя», — написал Шор в своем телеграм-канале.

Политик призвал к патриотизму. «Наша история, наши традиции и наш язык заслуживают уважения и сохранения. Мы должны честно и открыто говорить, что мы молдаване», — отметил он.

Призывы называть себя румынами в эти дни распространяют в социальных сетях политики и политические партии. «Я румын. Я говорю по-румынски. Скорректируем статистику вместе», — говорится в одном из подобных лозунгов.

После распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако политики соседней Румынии считают ее территорию частью своей страны и продвигают идею объединения. Бухарест поддерживает политические партии, которые агитируют за политику объединения в Кишиневе с молчаливого согласия молдавского правительства. В то же время парламентская оппозиция в Молдавии требует признать незаконными все организации, выступающие за ликвидацию молдавского государства.

Как показывают опросы общественного мнения, широкой поддержки идеи объединения с Румынией пока не получили. В ходе переписи 2014 года 73,7% жителей республики назвали себя молдаванами, а 6,8% — румынами.