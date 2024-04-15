0
0
0
НОВОСТИ

Жителей Молдавии агитируют записывать себя румынами в ходе переписи населения — Шор

16:32 15.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Молдавский оппозиционер Илан Шор выразил обеспокоенность активизацией прорумынских партий и политиков, которые агитируют граждан Молдавии назвать себя румынами в опросниках стартовавшей в республике переписи населения.

«В связи с переписью населения в нашей стране все громче звучат призывы отказаться от молдавской идентичности. Нам говорят, что мы должны считать себя румынами, говорить на румынском языке, следовать чужим национальным традициям. <…> Это не просто замена ярлыков — это попытка переписать нашу историю и изменить наше видение самих себя», — написал Шор в своем телеграм-канале.

Политик призвал к патриотизму. «Наша история, наши традиции и наш язык заслуживают уважения и сохранения. Мы должны честно и открыто говорить, что мы молдаване», — отметил он.

Призывы называть себя румынами в эти дни распространяют в социальных сетях политики и политические партии. «Я румын. Я говорю по-румынски. Скорректируем статистику вместе», — говорится в одном из подобных лозунгов.

После распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако политики соседней Румынии считают ее территорию частью своей страны и продвигают идею объединения. Бухарест поддерживает политические партии, которые агитируют за политику объединения в Кишиневе с молчаливого согласия молдавского правительства. В то же время парламентская оппозиция в Молдавии требует признать незаконными все организации, выступающие за ликвидацию молдавского государства.

Как показывают опросы общественного мнения, широкой поддержки идеи объединения с Румынией пока не получили. В ходе переписи 2014 года 73,7% жителей республики назвали себя молдаванами, а 6,8% — румынами.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 15.04.2024
Более 8,2 тыс. палестинцев арестованы на Западном берегу с начала операции Израиля в Газе
0
75
16:00 15.04.2024
Колоссальный объем воды находится в 10 км от Кургана и движется на город — губернатор
0
98
15:32 15.04.2024
Зеленского разозлила просьба США не атаковать энергоинфраструктуру РФ — WP
0
178
15:12 15.04.2024
В ЕС растет сопротивление назначению фон дер Ляйен на второй срок — Politico
0
207
15:00 15.04.2024
Еврокомиссар, ответственный за замороженные активы РФ, ушел в неоплачиваемый отпуск
0
217
14:45 15.04.2024
В РПЦ призывают отменить премьеру "Слова пацана" на телеканале "НТВ"
0
258
14:32 15.04.2024
В военном кабинете Израиля предлагали Нетаньяху ответить Ирану, но он отказался — Axios
0
242
14:12 15.04.2024
Великобритания вряд ли решит отобрать замороженные активы России — Politico
0
234
14:00 15.04.2024
Розничные продажи коньяка в РФ в январе — марте выросли на 9,6%, игристых вин — на 13,3%
0
256
13:32 15.04.2024
Система ПВО сбила две ракеты Storm Shadow на подлете к одному из предприятий Бердянска
0
326

Возврат к списку