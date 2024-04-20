Зеленскому пришлось признать усталость украинцев от конфликта с РФ

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что население страны устало от конфликта.

«Никуда вера украинцев в Украину не делась, вера людей в вооруженные силы и себя никуда не девается. Что касается усталости, врать не буду, она есть», — сказал он в интервью бразильским журналистам, приехавшим на Украину.