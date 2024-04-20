Зеленскому пришлось признать усталость украинцев от конфликта с РФ
17:20 20.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что население страны устало от конфликта.
«Никуда вера украинцев в Украину не делась, вера людей в вооруженные силы и себя никуда не девается. Что касается усталости, врать не буду, она есть», — сказал он в интервью бразильским журналистам, приехавшим на Украину.
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