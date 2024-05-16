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Военные возьмут под охрану порты Новой Каледонии — премьер Франции

09:20 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские власти привлекут военных для охраны морских портов и аэропортов Новой Каледонии (заморская территория Франции) ввиду продолжающихся беспорядков. Об этом сообщил премьер-министр Габриэль Атталь на открытии заседании кризисного штаба при МВД республики.

«Военнослужащие вооруженных сил будут задействованы для обеспечения безопасности портов и аэропортов Новой Каледонии», — приводит телеканал BFMTV слова главы правительства. По его данным, власти распорядились приостановить работу соцсети TikTok в Новой Каледонии.

13 мая в столице заморской территории — городе Нумеа — демонстрация протеста против французского законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах переросла в беспорядки. Зачинщики грабили и поджигали магазины, аптеки и автозаправки. Среди участников было много несовершеннолетних. Из-за вспышки насилия на территории агломерации Нумеа временно закрыты учебные заведения, введен комендантский час (с 18:00 до 06:00), запрещены любые собрания, ношение оружия и продажа алкоголя.

15 мая Елисейский дворец сообщил о введении в Новой Каледонии чрезвычайного положения на срок 12 дней. Кроме того, власти намерены направить подкрепление в составе 500 полицейских и жандармов уже действующим на местах 1,8 тыс. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил о «сотнях» пострадавших, среди которых около 100 сотрудников правоохранительных органов в Новой Каледонии.

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