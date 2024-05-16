ВСУ формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова — Ганчев
13:20 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют огневые позиции в жилых кварталах Харькова — в местах, где находятся мирные граждане, чтобы прикрыться ими как живым щитом, сообщил в эфире Первого канала глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«Население Харьковской области, которое сейчас подлежит принудительной эвакуации, — это прежде всего свидетели тех действий укронацистов, которые за время оккупации, в том числе начиная с сентября 2022 года, когда мы были вынуждены покинуть территории, — люди видели, как эти так называемые освободители заходили в поселки, что они творили. И теперь то, что они продолжают творить. Для нас это свидетели, они это прекрасно понимают, необходимое количество как живой щит сейчас, конечно, будет использовано. У нас поступает информация непосредственно из самого города Харькова, что все огневые позиции укронацисты формируют, как в 2022 году, непосредственно в жилых кварталах в близости с проживанием людей», — сказал он.
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