В Польше начали работы по установке «электронного заграждения» на границе с Белоруссией
11:20 17.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские власти начали работы по установке так называемого электронного заграждения на границе с Белоруссией, представляющего собой сеть электронных систем наблюдения на реках Буг, Свислочь и Источанка. Об этом сообщила радиостанция RMF24.
По ее данным, рабочие уже установили в приграничной полосе у рек Свислочь и Источанка столбы, на которых будут монтироваться электронные устройства для слежения за передвижением в этой зоне.
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