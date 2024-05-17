В Польше начали работы по установке «электронного заграждения» на границе с Белоруссией

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти начали работы по установке так называемого электронного заграждения на границе с Белоруссией, представляющего собой сеть электронных систем наблюдения на реках Буг, Свислочь и Источанка. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

По ее данным, рабочие уже установили в приграничной полосе у рек Свислочь и Источанка столбы, на которых будут монтироваться электронные устройства для слежения за передвижением в этой зоне.