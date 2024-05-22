На будущей неделе пройдет встреча премьер-министров Чехии и Украины
11:30 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Очень скоро лично встречусь с премьером Украины Шмыгалем», — сказал Фиала. Встреча, как он отметил, состоится «на будущей неделе».
Чешский премьер высказался за продолжение оказания помощи Киеву, включая военную. Завершение конфликта, по его словам, возможно лишь при сохранении суверенитета Украины и на ее условиях.
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