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На будущей неделе пройдет встреча премьер-министров Чехии и Украины

11:30 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министры Чехии и Украины Петр Фиала и Денис Шмыгаль проведут встречу на будущей неделе. Об этом сообщил глава чешского правительства, выступая в эфире сетевого телеканала газеты Blesk.

«Очень скоро лично встречусь с премьером Украины Шмыгалем», — сказал Фиала. Встреча, как он отметил, состоится «на будущей неделе».

Чешский премьер высказался за продолжение оказания помощи Киеву, включая военную. Завершение конфликта, по его словам, возможно лишь при сохранении суверенитета Украины и на ее условиях.

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