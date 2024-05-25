Болгария гарантировала Венгрии транзит российского газа

14:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия получила от Болгарии гарантии надежного транзита по ее территории российского газа, поступающего в Центральную Европу по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Будапеште с министром энергетики технического правительства Болгарии Владимиром Малиновым.

Глава МИД отметил, что основная часть природного газа по-прежнему поступает в Венгрию из России по «Турецкому потоку» и его ответвлениям через Болгарию и Сербию. «В прошлом году по этому маршруту было поставлено 5,6 млрд кубометров природного газа, что составило около 65% потребления Венгрии», — сказал Сийярто.