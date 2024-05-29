0
0
46
НОВОСТИ

Закупку снарядов для ВСУ профинансировали лишь четыре страны

12:30 29.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только Дания, Канада, Нидерланды и Португалия выполнили финансовые обязательства в рамках чешской инициативы по поставке боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на министра обороны Чехии Яну Чернохову.

При этом, по его информации, всего к чешской инициативе присоединились 18 стран, многие из которых входят в ЕС и НАТО. Чехия же выполняет посредническую роль, согласовывая подписание меморандумов с обязательствами и координируя логистику поставок.

«Средства поступают медленно, мы не можем покупать боеприпасы в долг. <…> Учитывая, что некоторые страны подписали меморандум, но еще не направили деньги, мы не в состоянии приступить к закупкам», — указала на проблемы Чернохова.




Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
3539
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
3859
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
3414
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
3572
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
3512
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
3545
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
3516
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
3524
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
3461
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
3465

Возврат к списку