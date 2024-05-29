Закупку снарядов для ВСУ профинансировали лишь четыре страны

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только Дания, Канада, Нидерланды и Португалия выполнили финансовые обязательства в рамках чешской инициативы по поставке боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на министра обороны Чехии Яну Чернохову.



При этом, по его информации, всего к чешской инициативе присоединились 18 стран, многие из которых входят в ЕС и НАТО. Чехия же выполняет посредническую роль, согласовывая подписание меморандумов с обязательствами и координируя логистику поставок.



«Средства поступают медленно, мы не можем покупать боеприпасы в долг. <…> Учитывая, что некоторые страны подписали меморандум, но еще не направили деньги, мы не в состоянии приступить к закупкам», — указала на проблемы Чернохова.









