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Молодежь в финском приграничье с РФ не видит перспектив своих регионов — опрос

11:32 05.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

До 80% молодых людей в возрасте 15-19 лет, проживающих в граничащих с Россией финских регионах, считают, что они покинут место жительства из-за проблем с трудоустройством. Об этом сообщает агентство STT со ссылкой на данные опроса компании E2 Tutkimus.

Согласно его результатам, 62% молодых людей в возрасте до 30 лет считают, что они, вероятно, покинут место жительства, но почти столько же полагают, что они вернутся в этот район позже, говорится в сообщении.

«Многих молодых людей отягощает слабая вера в возможности трудоустройства по месту жительства. Только 15% респондентов из восточной Финляндии считают, что там, где они живут, есть хорошие возможности трудоустройства. Отсутствие возможностей трудоустройства является тем фактором, который, по мнению молодежи, заставляет ее уезжать», — говорит эксперт E2 Tutkimus Эйя Эронен.

Также опрос показал, что близость границы с Россией вызывает страх у многих молодых людей в восточной Финляндии. При этом цифры разнятся: среди опрошенных около половины женщин боятся близости границы, в то время как среди мужчин таких чуть меньше 40%.

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