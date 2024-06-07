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Искусственный интеллект становится ключевым драйвером роста достатка граждан, считают в Сбере

19:50 07.06.2024

Сегодня искусственный интеллект становится ключевым драйвером роста производительности труда и, как следствие, роста достатка граждан. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, комментируя слова президента Владимира Путина на пленарном заседании форума.

«По нашим оценкам, использование уже имеющихся технологий искусственного интеллекта может принести больше 11% прироста производительности труда, – сказал Александр Ведяхин. – При этом мы до сих пор не раскрыли весь потенциал искусственного интеллекта».

В своем выступлении президент РФ отметил, что пятое структурное изменение – это настоящая цифровая платформенная революция.

Владимир Путин подчеркнул: «В современных условиях производительность труда напрямую связана с цифровизацией, с использованием технологий искусственного интеллекта. К 2030 году нам предстоит сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы. Эти задачи будут решаться в рамках нового нацпроекта «Экономика данных».

Александр Ведяхин добавил, что Сбер уже не первый год помогает российскому бизнесу и органам государственной власти различных уровней внедрять цифровые технологии и искусственный интеллект в бизнес-процессы и государственное управление. В Сбере отмечают, что технологии искусственного интеллекта могут дать российскому ВВП 4-6% на горизонте до 2030 года.

«Искусственный интеллект качественно меняет экономику. Его сегодня внедряют во всех отраслях, и результатом этого процесса становится повышение производительности труда и, в конечном счете, повышение качества жизни граждан», – считает Александр Ведяхин.

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