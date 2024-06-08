Переход на электромобили невозможен без решения целого ряда проблем – Сечин

15:18

Фото с сайта www.rosneft.ru



Западные страны подошли к электрификации транспорта в спешке и без планирования, следствием чего стал падающий спрос на электромобили, заявил главный исполнительный директор компании «Роснефть», выступая на энергетической панели XXVII Петербургского международного экономического форума. По его словам, вопреки оптимистичным прогнозам, электромобили не стали панацеей от всех экологических проблем. «Спрос на электромобили замедляется во всем мире, несмотря на беспрецедентные усилия по поддержке этой отрасли со стороны государств», - отметил Сечин.

Как сообщил руководитель «Роснефти», сейчас политика субсидирования электромобилей пересматривается. «После того как несколько лет назад удалось привлечь покупателей высокими субсидиями, сейчас правительства западных стран планируют ввести налоги на электромобили для затыкания образовавшихся дыр в бюджете», - констатировал глава крупнейшей нефтяной компании РФ.

Сечин обратил внимание на оценки МЭА, согласно которым к 2035 году переход на электромобили может привести к недополучению 110 млрд долл. налогов на моторное топливо, которые направляются на поддержание дорожного хозяйства и улучшение транспортной инфраструктуры. Причем для компенсации выпадающих доходов бюджета в некоторых странах, в том числе в Великобритании, Новой Зеландии, Израиле и большинстве штатов США, уже приступили к введению налогов на электромобили и гибридные автомобили, а в ФРГ недавно объявили о прекращении льгот и ускоренной отмене субсидий.

Таким образом, по мере сокращения субсидий, становится ясно, что даже в богатых западных странах покупатели не готовы переплачивать за электромобиль. «Помимо высокой цены, существует целый ряд вопросов, без решения которых невозможно повсеместное внедрение электромобилей, - заявил Сечин. - Это недостаточный запас хода, неразвитость зарядной инфраструктуры, необходимость утилизации аккумуляторных батарей, нехватка критически важных металлов и влияние их добычи на окружающую среду, проблемы с безопасностью на дороге и многое другое».

Как отметил Игорь Сечин, количество сбоев в работе зарядных станций только в США выросло на 50% за два года. Кроме того, актуален и вопрос безопасности - по последним исследованиям, гибриды и электромобили в 2-3 раза чаще совершают наезды на пешеходов, чем автомобили, оснащенные двигателем внутреннего сгорания.