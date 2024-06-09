В Армении лидер оппозиции призвал депутатов обсудить роспуск правительства
19:53 09.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал депутатов парламента 11 июня инициировать заседание для обсуждения роспуска правительства. Трансляцию митинга ведут местные новостные порталы.
«По нашему требованию оппозиционные депутаты Национального собрания инициируют внеочередное заседание парламента 11 июня в 18:30 (17:30 мск — прим. ТАСС). Повестка дня — отставка правительства и формирование нового правительства», — сказал Галстанян.
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