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НОВОСТИ

Ряд авиакомпаний приостановили полеты в Тель-Авив, подвергшийся ракетному удару

16:06 04.05.2025 Источник: Интерфакс

Несколько иностранных авиакомпаний решили приостановить рейсы в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, подвергшийся ракетному удару, сообщают израильские СМИ.

В частности, Lufthansa и Air Europa отменили запланированные на воскресенье рейсы. Wizz Air отменила все рейсы в Израиль на ближайшие 48 часов.

Несколько рейсов отменили и Air France, Air Canada, Nippon Airways, British Airways, United Airlines и другие компании.

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