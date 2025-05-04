Ряд авиакомпаний приостановили полеты в Тель-Авив, подвергшийся ракетному удару

16:06 Источник: Интерфакс

Несколько иностранных авиакомпаний решили приостановить рейсы в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, подвергшийся ракетному удару, сообщают израильские СМИ.

В частности, Lufthansa и Air Europa отменили запланированные на воскресенье рейсы. Wizz Air отменила все рейсы в Израиль на ближайшие 48 часов.

Несколько рейсов отменили и Air France, Air Canada, Nippon Airways, British Airways, United Airlines и другие компании.