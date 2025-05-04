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НОВОСТИ

Трамп, по окончании своего президентского срока, хотел бы передать власть «в идеале — великому республиканцу»

17:00 04.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен переизбираться на высший государственный пост в третий раз.

«Я буду президентом [в общей сложности] восемь лет, два срока. Всегда считал это очень важным», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Трамп добавил, что его сторонники регулярно уговаривают его в будущем баллотироваться на третий срок, однако делать он этого не намерен. «Множество людей продают кепки [с надписью] „Трамп 2028“. Однако я не собираюсь этого делать. Я собираюсь отработать четыре великолепных года и передать это кому-то другому, в идеале — великому республиканцу», — отметил американский лидер.

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