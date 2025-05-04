Страны с наименьшим количеством детей до 15 лет это, по данным ООН, - Япония и Южная Корея

13:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество детей в Японии в возрасте до 15 лет сократилось до самого низкого уровня за все время ведения такой статистики с 1950 года. По данным на 1 апреля их насчитывалось примерно 13,7 млн — на 350 тыс. меньше, чем было год назад, говорится в докладе министерства по административным делам и коммуникациям. Он опубликован в связи с предстоящим 5 мая национальным праздником — Днем детей.

В настоящее время на детей до 15 лет приходится 11,1% от 124-миллионного населения страны. По этому показателю, по данным ООН, Япония находится на предпоследнем месте среди 37 стран с населением более 40 млн человек. На последней строчке — соседняя Южная Корея, где дети составляют всего 10,6% населения.