Америка может не успеть высадиться на Луну в 2027 г и проиграет «гонку» Китаю - NYT

09:15 21.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США могут проиграть КНР в лунной гонке и не успеть высадиться на Луну в 2027 году, как планирует Вашингтон. Причины возможной неудачи кроются в срыве намеченных сроков компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX, сообщает газета The New York Times (NYT).

По плану Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), в 2027 году сверхтяжелая ракета Space Launch System доставит корабль Orion с астронавтами на орбиту Луны. Высадка же на ее поверхность будет осуществляться при помощи корабля Starship компании SpaceX. Бывшие сотрудники НАСА в интервью газете признали, что такой многоступенчатый план высадки чересчур сложный, причем наиболее рискованной является именно та часть проекта, которая находится в сфере ответственности SpaceX.

В частном порядке чиновники НАСА обсуждают возможный перенос миссии Artemis III на 2028 год, а некоторые допускают, что Starship не будет готов к высадке раньше 2032 года, пишет The New York Times. Они объясняют, что SpaceX приходится иметь дело с «наибольшим числом непроверенных технологических решений», от которых напрямую зависит успех миссии. «Я сомневаюсь, что это получится сделать к 2030 году. А это значит, что Китай, вероятно, опередит нас в лунной гонке», — сказал газете чиновник НАСА высокого ранга Дэниел Дамбакер.

