Америка может не успеть высадиться на Луну в 2027 г и проиграет «гонку» Китаю - NYT
09:15 21.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США могут проиграть КНР в лунной гонке и не успеть высадиться на Луну в 2027 году, как планирует Вашингтон. Причины возможной неудачи кроются в срыве намеченных сроков компанией американского предпринимателя Илона Маска SpaceX, сообщает газета The New York Times (NYT).
По плану Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), в 2027 году сверхтяжелая ракета Space Launch System доставит корабль Orion с астронавтами на орбиту Луны. Высадка же на ее поверхность будет осуществляться при помощи корабля Starship компании SpaceX. Бывшие сотрудники НАСА в интервью газете признали, что такой многоступенчатый план высадки чересчур сложный, причем наиболее рискованной является именно та часть проекта, которая находится в сфере ответственности SpaceX.
В частном порядке чиновники НАСА обсуждают возможный перенос миссии Artemis III на 2028 год, а некоторые допускают, что Starship не будет готов к высадке раньше 2032 года, пишет The New York Times. Они объясняют, что SpaceX приходится иметь дело с «наибольшим числом непроверенных технологических решений», от которых напрямую зависит успех миссии. «Я сомневаюсь, что это получится сделать к 2030 году. А это значит, что Китай, вероятно, опередит нас в лунной гонке», — сказал газете чиновник НАСА высокого ранга Дэниел Дамбакер.
НОВОСТИ
- 10:14 21.09.2025
- Истребители британских ВВС присоединились к «защите» неба Польши от «угроз России»
- 10:06 21.09.2025
- На конкурсе «Интервидение» победил певец из Вьетнама
- 09:40 21.09.2025
- Намерение Стармера признать Палестину не поддерживает 90% британцев - опрос
- 09:00 21.09.2025
- СМИ назвали дату, когда Британия может признать государственность Палестины
- 20:30 20.09.2025
- Турецкую систему наблюдения за воздушным пространством планируется применять на восточных границах НАТО - СМИ
- 18:35 20.09.2025
- В Белом доме планируют встречи Трампа с Зеленским, генсеком ООН и с президентом Сирии - WSJ
- 16:55 20.09.2025
- Российская фигуристка Аделия Петросян прошла отбор на Олимпиаду в Милане с лучшим результатом
- 16:30 20.09.2025
- Рейтинг канцлера ФРГ Мерца поставил антирекорд - опрос
- 14:50 20.09.2025
- Очередной пакет антироссийских санкций ЕС «конкретно не касается нефти, но касается СПГ» - еврокомиссар
- 14:20 20.09.2025
- Вводить электронные учебники в российских школах не планируется - замминистра просвещения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать