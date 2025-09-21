Российский фигурист Петр Гуменник прошел отбор на Олимпиаду в Турине с первого места

14:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский фигурист Петр Гуменник квалифицировался на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

На олимпийском отборочном турнире в Пекине Гуменник занял первое место, набрав 262,82 балла по сумме короткой (93,80 балла) и произвольной (169,02) программ. Он стал победителем короткой и произвольной программ. Второе место занял южнокореец Ким Хюн Ём (226,60 балла), третьим стал мексиканец Донован Каррильо (222,36 балла). Для попадания на Олимпиаду спортсменам надо было занять место не ниже пятого.