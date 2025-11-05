Ракеты американского комплекса Dark Eagle смогут долететь из Европы до вентральной России за 6-7 минут - Белоусов

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США могут развернуть в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные комплексы средней дальности, которые способны долететь до Центральной части России всего за шесть-семь минут. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в докладе президенту России Владимиру Путину на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Он отметил, что в конце этого года на вооружение Соединенных Штатов Америки планируется принять ракетный комплекс средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тыс. км.

«В дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов центральной части России составит порядка шести-семи минут», — пояснил глава военного ведомства.