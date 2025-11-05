Ракеты американского комплекса Dark Eagle смогут долететь из Европы до вентральной России за 6-7 минут - Белоусов
19:10 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США могут развернуть в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные комплексы средней дальности, которые способны долететь до Центральной части России всего за шесть-семь минут. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов в докладе президенту России Владимиру Путину на совещании с постоянными членами Совбеза РФ.
Он отметил, что в конце этого года на вооружение Соединенных Штатов Америки планируется принять ракетный комплекс средней дальности Dark Eagle с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тыс. км.
«В дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс, до объектов центральной части России составит порядка шести-семи минут», — пояснил глава военного ведомства.
НОВОСТИ
- 20:25 05.11.2025
- Встреча президентов России и США в ближайшее время пока не планируется - Песков
- 20:20 05.11.2025
- Песков заявил, что Россия не принимает участие в гонке вооружений...
- 19:40 05.11.2025
- Прощание и похороны Юрия Николаева пройдут на Троекуровском кладбище 8 ноября
- 18:35 05.11.2025
- Путин не ставил конкретных сроков на изучение целесообразности начала подготовки ядерных испытаний - Песков
- 18:15 05.11.2025
- Президент РФ не давал поручения приступить к подготовке ядерных испытаний - Песков
- 17:40 05.11.2025
- Путин поручил проработать возможность начала работ по подготовке ядерных испытаний
- 17:12 05.11.2025
- Володин инициировал обсуждение СБ РФ заявлений Трампа о ядерных испытаниях
- 17:00 05.11.2025
- Продажи новых авто в РФ в январе — октябре снизились на 22%, до 1,197 млн
- 16:32 05.11.2025
- Россия и Шри-Ланка провели первые совместные военные учения
- 16:12 05.11.2025
- Навроцкий предложил Словакии закупать газ у США через Польшу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать