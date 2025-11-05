0
0
155
НОВОСТИ

Путин: В наших руках есть копии документов, где прямо говорится о задаче раскачки России изнутри

22:05 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задача раскачать ситуацию в России изнутри поставлена в документах иностранных спецслужб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.

«Должен вам доложить, что в наших руках копии, просто копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения расколов в наше общество, провокаций конфликтов на межнациональной и религиозной почве», — указал Путин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 05.11.2025
Мониторинг предупреждения рисков межнациональных конфликтов нужно «отлаживать, донастраивать» - Путин
0
244
20:45 05.11.2025
Путин поручил экспертам изучить опыт социологических исследований в сфере национальных отношений
0
248
20:35 05.11.2025
РФ привержена Договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний - Путин
0
261
20:25 05.11.2025
Встреча президентов России и США в ближайшее время пока не планируется - Песков
0
265
20:20 05.11.2025
Песков заявил, что Россия не принимает участие в гонке вооружений...
0
262
19:40 05.11.2025
Прощание и похороны Юрия Николаева пройдут на Троекуровском кладбище 8 ноября
0
317
19:10 05.11.2025
Ракеты американского комплекса Dark Eagle смогут долететь из Европы до вентральной России за 6-7 минут - Белоусов
0
317
18:35 05.11.2025
Путин не ставил конкретных сроков на изучение целесообразности начала подготовки ядерных испытаний - Песков
0
369
18:15 05.11.2025
Президент РФ не давал поручения приступить к подготовке ядерных испытаний - Песков
0
407
17:40 05.11.2025
Путин поручил проработать возможность начала работ по подготовке ядерных испытаний
0
381

Возврат к списку