Путин: В наших руках есть копии документов, где прямо говорится о задаче раскачки России изнутри

22:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задача раскачать ситуацию в России изнутри поставлена в документах иностранных спецслужб. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совете по межнациональным отношениям.

«Должен вам доложить, что в наших руках копии, просто копии документов спецслужб западных стран и работающих за их деньги зарубежных центров, в которых прямо говорится о задаче раскачки России изнутри с помощью внесения расколов в наше общество, провокаций конфликтов на межнациональной и религиозной почве», — указал Путин.