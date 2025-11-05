0
0
0
НОВОСТИ

Мониторинг предупреждения рисков межнациональных конфликтов нужно «отлаживать, донастраивать» - Путин

21:00 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система мониторинга раннего предупреждения межнациональных конфликтов должна быть отлажена и донастроена. Это отметил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Созданную правовую базу, институты, механизмы, показавшие свою эффективность, нужно, безусловно, и даже отлаживать, донастраивать, — указал президент. — В том числе это касается мониторинга раннего предупреждения рисков конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:45 05.11.2025
Путин поручил экспертам изучить опыт социологических исследований в сфере национальных отношений
0
140
20:35 05.11.2025
РФ привержена Договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний - Путин
0
161
20:25 05.11.2025
Встреча президентов России и США в ближайшее время пока не планируется - Песков
0
166
20:20 05.11.2025
Песков заявил, что Россия не принимает участие в гонке вооружений...
0
166
19:40 05.11.2025
Прощание и похороны Юрия Николаева пройдут на Троекуровском кладбище 8 ноября
0
233
19:10 05.11.2025
Ракеты американского комплекса Dark Eagle смогут долететь из Европы до вентральной России за 6-7 минут - Белоусов
0
228
18:35 05.11.2025
Путин не ставил конкретных сроков на изучение целесообразности начала подготовки ядерных испытаний - Песков
0
283
18:15 05.11.2025
Президент РФ не давал поручения приступить к подготовке ядерных испытаний - Песков
0
329
17:40 05.11.2025
Путин поручил проработать возможность начала работ по подготовке ядерных испытаний
0
323
17:12 05.11.2025
Володин инициировал обсуждение СБ РФ заявлений Трампа о ядерных испытаниях
0
355

Возврат к списку