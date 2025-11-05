Мониторинг предупреждения рисков межнациональных конфликтов нужно «отлаживать, донастраивать» - Путин

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система мониторинга раннего предупреждения межнациональных конфликтов должна быть отлажена и донастроена. Это отметил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

«Созданную правовую базу, институты, механизмы, показавшие свою эффективность, нужно, безусловно, и даже отлаживать, донастраивать, — указал президент. — В том числе это касается мониторинга раннего предупреждения рисков конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений».