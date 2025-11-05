Путин не ставил конкретных сроков на изучение целесообразности начала подготовки ядерных испытаний - Песков
18:35 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин не ставил конкретных сроков на то, чтобы изучить целесообразность начала подготовки к ядерным испытаниям. Времени потратят столько, сколько нужно для четкого понимания намерений США, пояснил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, конкретных сроков сейчас не ставилось. Но понятно, что с тем, чтобы прийти к выводу о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям, потребуется ровно столько времени, сколько позволит нам полностью понять намерения Соединенных Штатов Америки», — сказал он в ответ на вопрос, поставил ли Путин конкретные сроки для подготовки предложений.
