РФ привержена Договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний - Путин

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжает исполнять обязательства по Договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы остаемся приверженными нашим обязательствам. Мы же привержены, и президент сегодня об этом сказал», — ответил он на вопрос, позволяет ли отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ в 2023 году проводить испытания ядерного оружия.