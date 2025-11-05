0
НОВОСТИ

РФ привержена Договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний - Путин

20:35 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продолжает исполнять обязательства по Договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы остаемся приверженными нашим обязательствам. Мы же привержены, и президент сегодня об этом сказал», — ответил он на вопрос, позволяет ли отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ в 2023 году проводить испытания ядерного оружия.

