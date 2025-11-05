Президент РФ не давал поручения приступить к подготовке ядерных испытаний - Песков
18:15 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза дал поручение изучить целесообразность ядерных испытаний, а не начать непосредственную подготовку к ним. Это подчеркнул в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания, — указал представитель Кремля. — Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям».
«Вот чем сейчас будут заниматься», — добавил пресс-секретарь российского лидера.
