Президент РФ не давал поручения приступить к подготовке ядерных испытаний - Песков

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза дал поручение изучить целесообразность ядерных испытаний, а не начать непосредственную подготовку к ним. Это подчеркнул в беседе с ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания, — указал представитель Кремля. — Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям».

«Вот чем сейчас будут заниматься», — добавил пресс-секретарь российского лидера.