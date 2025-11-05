Песков заявил, что Россия не принимает участие в гонке вооружений...

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская не участвует в гонке вооружений. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не принимаем участие в гонке вооружений, мы занимаемся развитием своих систем вооружений, систем доставки. Это планомерная работа, которая не связана с текущей ситуацией», — сказал Песков.