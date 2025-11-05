Прощание и похороны Юрия Николаева пройдут на Троекуровском кладбище 8 ноября
19:40 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Актера и телеведущего Юрия Николаева похоронят на Троекуровском кладбище 8 ноября, где также пройдет прощание с артистом. Об этом ТАСС сообщили родственники Николаева.
«Прощание и похороны будут в субботу в 13:00 [мск] на Троекуровском кладбище», — сказала собеседница агентства.
Ранее о смерти Николаева сообщил в своем телеграм-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе. Эту информацию ТАСС подтвердили и в семье телеведущего.
НОВОСТИ
- 20:25 05.11.2025
- Встреча президентов России и США в ближайшее время пока не планируется - Песков
- 20:20 05.11.2025
- Песков заявил, что Россия не принимает участие в гонке вооружений...
- 19:10 05.11.2025
- Ракеты американского комплекса Dark Eagle смогут долететь из Европы до вентральной России за 6-7 минут - Белоусов
- 18:35 05.11.2025
- Путин не ставил конкретных сроков на изучение целесообразности начала подготовки ядерных испытаний - Песков
- 18:15 05.11.2025
- Президент РФ не давал поручения приступить к подготовке ядерных испытаний - Песков
- 17:40 05.11.2025
- Путин поручил проработать возможность начала работ по подготовке ядерных испытаний
- 17:12 05.11.2025
- Володин инициировал обсуждение СБ РФ заявлений Трампа о ядерных испытаниях
- 17:00 05.11.2025
- Продажи новых авто в РФ в январе — октябре снизились на 22%, до 1,197 млн
- 16:32 05.11.2025
- Россия и Шри-Ланка провели первые совместные военные учения
- 16:12 05.11.2025
- Навроцкий предложил Словакии закупать газ у США через Польшу
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать