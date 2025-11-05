Прощание и похороны Юрия Николаева пройдут на Троекуровском кладбище 8 ноября

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Актера и телеведущего Юрия Николаева похоронят на Троекуровском кладбище 8 ноября, где также пройдет прощание с артистом. Об этом ТАСС сообщили родственники Николаева.

«Прощание и похороны будут в субботу в 13:00 [мск] на Троекуровском кладбище», — сказала собеседница агентства.

Ранее о смерти Николаева сообщил в своем телеграм-канале ректор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе. Эту информацию ТАСС подтвердили и в семье телеведущего.