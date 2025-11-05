Встреча президентов России и США в ближайшее время пока не планируется - Песков

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не планируется. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет [разговор Путина и Трампа пока не планируется], пока нет. Но при необходимости, если обе стороны посчитают это целесообразным, есть возможность очень оперативно организовать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.