0
0
103
НОВОСТИ

Встреча президентов России и США в ближайшее время пока не планируется - Песков

20:25 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшее время не планируется. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет [разговор Путина и Трампа пока не планируется], пока нет. Но при необходимости, если обе стороны посчитают это целесообразным, есть возможность очень оперативно организовать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 05.11.2025
Мониторинг предупреждения рисков межнациональных конфликтов нужно «отлаживать, донастраивать» - Путин
0
124
20:45 05.11.2025
Путин поручил экспертам изучить опыт социологических исследований в сфере национальных отношений
0
140
20:35 05.11.2025
РФ привержена Договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний - Путин
0
161
20:20 05.11.2025
Песков заявил, что Россия не принимает участие в гонке вооружений...
0
166
19:40 05.11.2025
Прощание и похороны Юрия Николаева пройдут на Троекуровском кладбище 8 ноября
0
233
19:10 05.11.2025
Ракеты американского комплекса Dark Eagle смогут долететь из Европы до вентральной России за 6-7 минут - Белоусов
0
228
18:35 05.11.2025
Путин не ставил конкретных сроков на изучение целесообразности начала подготовки ядерных испытаний - Песков
0
283
18:15 05.11.2025
Президент РФ не давал поручения приступить к подготовке ядерных испытаний - Песков
0
329
17:40 05.11.2025
Путин поручил проработать возможность начала работ по подготовке ядерных испытаний
0
323
17:12 05.11.2025
Володин инициировал обсуждение СБ РФ заявлений Трампа о ядерных испытаниях
0
355

Возврат к списку