Советник главы ДНР: Наши силы подошли вплотную к юго-западной окраине Красноармейска

11:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска вошли в село Новопавловка к юго-западу от Красноармейска и фактически подошли вплотную к этой части окраины города, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши штурмовые группы вошли в Новопавловку. Село примыкает к юго-западу Красноармейска и представляет собой одну длинную улицу. Таким образом, наши силы подошли вплотную к юго-западной окраине Красноармейска», — сообщил Кимаковский.