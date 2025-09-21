0
Советник главы ДНР: Наши силы подошли вплотную к юго-западной окраине Красноармейска

11:38 21.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска вошли в село Новопавловка к юго-западу от Красноармейска и фактически подошли вплотную к этой части окраины города, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Наши штурмовые группы вошли в Новопавловку. Село примыкает к юго-западу Красноармейска и представляет собой одну длинную улицу. Таким образом, наши силы подошли вплотную к юго-западной окраине Красноармейска», — сообщил Кимаковский.

