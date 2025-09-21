Спецкомиссия МОК еще будет решать, допустить ли Петросян и Гуменника на Олимпиаду
14:50 21.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник должны дождаться решения специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска на Олимпиаду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.
Ранее Петросян и Гуменник выиграли отборочный турнир Олимпиады. «Следующие шаги будут проводиться согласно решениям исполкома МОК, принятым 19 сентября», — сообщили в МОК.
