Спецкомиссия МОК еще будет решать, допустить ли Петросян и Гуменника на Олимпиаду

14:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник должны дождаться решения специальной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) для допуска на Олимпиаду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МОК.

Ранее Петросян и Гуменник выиграли отборочный турнир Олимпиады. «Следующие шаги будут проводиться согласно решениям исполкома МОК, принятым 19 сентября», — сообщили в МОК.