Намерение Стармера признать Палестину не поддерживает 90% британцев - опрос

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 90% британцев не поддерживают предстоящее признание Лондоном государственности Палестины. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на социологическое исследование компании JL Partners.

Во время замера общественного мнения, проведенного с 19 по 31 августа среди 2 118 человек, 87% респондентов высказались против признания палестинского государства без всяких условий. Поддержали подобный подход 13% опрошенных. Среди сторонников правящей Лейбористской партии всего 11% одобряют такой шаг премьер-министра Кира Стармера. Меньше уровень поддержки лишь у последователей оппозиционной Консервативной партии (6%) и правопопулистской Reform UK (8%).

Исследование также показало, что 51% опрошенных против того, чтобы признание состоялось, пока радикальное движение ХАМАС находится у власти. Еще 40% назвали условием для такого шага согласие ХАМАС на прекращение огня и освобождение израильских заложников. Также, согласно опросу, 17% высказались против любого признания палестинского государства.