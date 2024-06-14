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Китай опередит США по военной мощи в следующие 20 лет — сенатор

10:05 14.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военный потенциал Китая будет превосходить американский через 20 лет. Такое мнение выразил член Сената Конгресса США Джеймс Дэвид Вэнс (республиканец, от штата Огайо) в интервью газете The New York Times.

«Самый важный урок Второй мировой войны, о котором мы, судя по всему, позабыли, заключается в том, что военная мощь — это следствие промышленной мощи. На данный момент мы все еще обладаем сверхмощной военной силой, главным образом благодаря [наследию] нашей промышленной базы 80-х и 90-х годов. Но Китай сейчас с точки зрения промышленной мощи сильнее, чем мы. Это значит, что через 20 лет они будут обладать большей военной мощью», — считает законодатель.

По его мнению, Вашингтон должен сосредоточиться на соперничестве с КНР, а также сделать невозможным для Пекина «захват» Тайваня, однако поставки американского оружия Украине не позволяют США следовать этому курсу.

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