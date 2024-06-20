РФ и Вьетнам выступают за создание независимой Палестины

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Ханой убеждены, что кризис на Ближнем Востоке должен быть решен с помощью создания независимого палестинского государства. Об этом говорится в совместном заявлении России и Вьетнама о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства.

«Стороны солидарны в стремлении к упрочению мира и стабильности на Ближнем Востоке, выступают против вмешательства во внутренние дела стран региона, выражают приверженность всеобъемлющему, справедливому и долгосрочному урегулированию палестинского вопроса на известной международно-правовой основе, ключевым элементом которой является двугосударственная формула, предусматривающая создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — указано в документе.