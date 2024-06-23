В Махачкале и Дербенте террористы использовали иностранное оружие
21:20 23.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В нападениях использовалось оружие иностранного производства, включая как минимум одну штурмовую винтовку. Также боевики завладели оружием полицейских», — сказал собеседник агентства.
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комментарии(1)
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Магомед 22:00 23.06.2024
Подонки, мерзавцы совершили теракт в Махачкале и Дербенте в праздничный для христиан день. Христиане едят свинину, а те кто это сделал и те кто их на это сподвиг или поддержал, сами свиньи. Кроме того, глубоко убеждён, что виноваты правоохранительные органы, ФСБ, прокуратура, на процентов коррумпированная и работают там мажоры и лица пришедшее ради получения какой-либо выгоды. Коммунисты правильно делали, что отделили религию и власть. Мы светское государство!
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