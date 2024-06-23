В Махачкале и Дербенте террористы использовали иностранное оружие

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористы, участвовавшие в нападениях в Махачкале и Дербенте, использовали оружие иностранного производства. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.



«В нападениях использовалось оружие иностранного производства, включая как минимум одну штурмовую винтовку. Также боевики завладели оружием полицейских», — сказал собеседник агентства.





