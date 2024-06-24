Россияне заплатили с помощью биометрии более 5 миллионов раз с начала года

16:25

С начала года россияне совершили 5,2 оплат с использованием биометрии, сообщается в исследовании Сбера. По данным банка, доля альтернативной оплаты в безналичных оплатах за 2024 год выросла более чем в 1,5 раза.

Россия первая страна в мире, которая массово начала использовать технологию биометрии для обычных платежей. Прошлым летом Сбер запустил сервис «оплата улыбкой» для массового пользователя. Сегодня по всей стране уже установлено около 600 тысяч терминалов, которые могут принимать оплату по биометрии. Это составляет примерно 30-33% всего рынка работающих терминалов в мире.

Крупнейшими городами по количеству транзакций являются Москва (свыше 178 тыс. в месяц), Санкт-Петербург (свыше 62 тыс.), Екатеринбург (23,5 тыс.), Нижний Новгород (21,5 тыс.), Новосибирск (17,6 тыс.).

Чаще всего оплата по биометрии происходит в период с 12:00 до 16:00 часов, спад приходится на ночное время – с полуночи до четырех часов утра.

В настоящий момент к сервису подключились уже 30 млн клиентов Сбера. Ежедневно подключаются и пробуют это метод оплаты по 50 тыс. человек.

Как ранее сообщал в интервью изданию «Ведомости. Капитал» старший вице-президент Сбера, руководитель блока «Транзакционный банкинг В2С» Дмитрий Малых, оплата по биометрии это уже далеко не проект, а полноценное внедрение. «Из 2 млн платежных терминалов в торговых точках более 600 000 заменены на новые, и этот процесс продолжается. К концу года их будет уже больше 1 млн. Мы видим, что на половине новых устройств уже совершались платежи по биометрии. И цифра постоянно увеличивается», – отмечал топ-менеджер банка.