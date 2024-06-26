Совершившие преступления против мира должны признаваться преступниками и после смерти — СК
17:00 26.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет РФ предлагает внести изменения в законы, чтобы совершивших преступления против мира и безопасности можно было признавать преступниками по суду и после их смерти. Об этом сообщил заместитель председателя СК РФ Александр Федоров.
«Особую актуальность имеет необходимость внесения изменений в российское уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, чтобы ответственность за преступления против мира и безопасности была всегда реальной, независимо от того, пожизненная она или посмертная, по отношению к тем, кто совершил такие преступления», — сказал он на сессии «Правовая защита национальных интересов Российской Федерации в условиях трансформации миропорядка» на Петербургском международном юридическом форуме. «Это важная составляющая обеспечения национальной безопасности, сохранения исторической правды, борьбы с героизацией нацизма и неонацизма в целом. Это только одно из направлений правового обеспечения национальной безопасности в условиях трансформации миропорядка», — отметил Федоров.
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