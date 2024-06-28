Российские маркетплейсы пока не стали каналом для массового продвижения отечественной продукции

14:37

По данным исследования Института развития предпринимательства и экономики (ИРПЭ) процессы импортозамещения непродовольственных товаров на цифровых платформах пока сложно назвать масштабными, а доля российской продукции в их ассортименте ниже 50%.

На фоне быстрорастущего рынка электронной коммерции онлайн-площадки позиционируются как один из эффективных каналов развития малого и среднего бизнеса и продвижения российских товаров, однако выводы исследования ИРПЭ говорят, что пока это не так. В институте проанализировали статистику заказов на крупнейших цифровых платформах в 1 квартале 2024 года и пришли к выводу, что доля российских товаров во всех категориях не достигает и 50%, а в большей части этот показатель существенно ниже. Кроме того, в ИРПЭ отмечают, что несмотря на значительные объемы продаж на внутреннем рынке, маркетплейсы пока не стали значимым каналом для продвижения российских товаров за рубежом. К примеру, доля экспортных товаров на Wildberries составляет менее 4% от общего товарооборота. Санкционный режим, введенный в 2022 году, затрудняет экспансию маркетплейсов на внешние рынки, и даже в случае смягчения санкций, высокая доля импортных товаров в ассортименте не позволяет ожидать значительного увеличения экспорта отечественных товаров.

Показателен пример одной из крупнейших в ассортименте маркетплейсов категории «Одежда и обувь». Согласно результатам исследования доля российских товаров на двух крупнейших маркетплейсах составляет 43% в одежде и 25% в обуви. При этом цифровые платформы стали основным каналом продаж одежды и обуви, демонстрируя более высокие темпы роста по сравнению с традиционными ритейлерами: например, в первом квартале 2024 года товарооборот Wildberries и OZON в категории «Одежда» составил почти 430 миллиардов рублей, что на 20 миллиардов больше, чем годовая выручка топ-5 офлайн-ритейлеров за 2023 год. Анализ статистики таможни Китая и Турции, выступающих ключевыми странами-поставщиками категории Fashion, свидетельствует, что импорт предметов одежды из этих стран за 2023 г. вырос на 26,4% и 89% соответственно. Высоко вероятно, что большая часть ввезенных товаров реализуется через маркетплейсы, а сама динамика роста импорта одежды гораздо более соотносится с темпами роста маркетплейсов, нежели сетевых ритейлеров, делают вывод исследователи.

— Во-первых, российские товары довольно сложно найти на торговых площадках, нужно постараться, чтобы купить именно отечественное. Во-вторых, импортёры могут позволить себе демпинговать цены, так как завозят в страну товары по низкой цены, например, обувь, согласно официальным данным, стоит порядка 10$. Сделав небольшую наценку, они уже будут в плюсе. Мы, изготавливая все из качественного и натурального сырья (кожа, шерсть, хлопок), вынуждены ставить цены выше, чтобы не работать в убыток, — рассуждает генеральный директор Российского союза кожевников и обувщиков (РСКО) Александра Андрунакиевич.

- Продавцы, реализующие импортные товары, обладают существенными ценовыми преимуществами, которые кроме прочего могут быть связаны с не вполне легальными схемами торговли и обходом нормативных требований, - объясняет директор ИРПЭ Артур Гафаров.

По словам Александры Андрунакиевич, свои коррективы в продвижение отечественных товаров вносит наценка, которая формируется из-за издержек на хранение и логистику продукции. По оценке продавцов, прибавка к конечной цене составляет 35-45%. Эксперт считает, что сейчас важно дать импульс именно российским производителям.

В ИРПЭ в качестве мер поддержки называют снижение комиссии для российских производителей на маркетплейсах, преференции для российских товаров в поисковой выдаче на международных маркетплейсах, обязательное указание страны происхождения товара и подтверждение этой информации через сертификаты и ряд других предложений. - Развитие е-коммерс должно усиливать развитие тех отраслей, которые пользуются электронными каналами, ведь сбыт — это главный вопрос для бизнеса. Введение предложенных в исследовании мер позволит создать более сбалансированную и устойчивую торговую среду, способствующую экономическому росту и развитию, - считает сопредседатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) Александр Ефимов.

Впрочем, в ближайшей перспективе, учитывая невысокую долю отечественных товаров в текущем ассортименте маркетплейсов, российские онлайн-площадки в лучшем случае могут стать каналом для попадания импортной продукции в соседние страны, резюмируют авторы исследования.