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Башенный кран упал на стройплощадке во время урагана в Петербурге

22:00 01.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Башенный кран упал на стройплощадке в Невском районе Санкт-Петербурга во время сильной грозы. Об этом в телеграм-канале сообщила прокуратура Санкт-Петербурга.

«На территории строительной площадки в Невском районе Санкт-Петербурга во время неблагоприятных погодных условий произошло падение башенного крана. Причины и обстоятельства устанавливаются. Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга даст оценку соблюдению на строительном объекте правил охраны труда, исполнению законодательства в сфере промышленной безопасности при использовании башенного крана, а также градостроительного законодательства», — говорится в сообщении.

Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет решаться по результатам данной проверки. В настоящий момент ТАСС не располагает сведениями о пострадавших.

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