Байден не собирается выходить из президентской гонки – Белый дом
22:00 03.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден намерен продолжить участие в предвыборной гонке. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Президент идет дальше. Он исполняет дальше свои обязанности президента. Он продолжает свою [предвыборную] кампанию», — отметила она.
Жан-Пьер также прокомментировала публикацию в газете The New York Times. Как в ней утверждается, Байден в беседе с одним из «ключевых союзников» признал, что может лишиться возможности быть кандидатом в президенты США от демократов, если не убедит общественность в своей способности справиться с этой задачей. «Это совершенно не соответствует действительности. Я видела эту публикацию. Нам не дали достаточно времени на то, чтобы прокомментировать эту публикацию. Лишь пару минут. И мы спросили президента», — сказала пресс-секретарь Белого дома. «Президент сказал „нет“, что это совершенно не соответствует действительности. Это непосредственно от него», — добавила она.
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