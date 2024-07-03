Байден не собирается выходить из президентской гонки – Белый дом

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден намерен продолжить участие в предвыборной гонке. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент идет дальше. Он исполняет дальше свои обязанности президента. Он продолжает свою [предвыборную] кампанию», — отметила она.

Жан-Пьер также прокомментировала публикацию в газете The New York Times. Как в ней утверждается, Байден в беседе с одним из «ключевых союзников» признал, что может лишиться возможности быть кандидатом в президенты США от демократов, если не убедит общественность в своей способности справиться с этой задачей. «Это совершенно не соответствует действительности. Я видела эту публикацию. Нам не дали достаточно времени на то, чтобы прокомментировать эту публикацию. Лишь пару минут. И мы спросили президента», — сказала пресс-секретарь Белого дома. «Президент сказал „нет“, что это совершенно не соответствует действительности. Это непосредственно от него», — добавила она.