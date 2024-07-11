Санкции США и ЕС против Грузии в военной сфере не отвечают ожиданиям Тбилиси — премьер

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение США перенести на неопределенный срок проведение военных учений «Достойный партнер 2024» и намерение ЕС заморозить выделение 30 млн евро для Минобороны Грузии не отвечают ожиданиям Тбилиси о перезагрузке отношений с западными партнерами. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства.

«Это решение (о санкциях в сфере обороны — прим. ТАСС) вызывает сожаление, как я не раз отмечал. Оно вызывает сожаление поскольку не отвечает нашим ожиданиям в связи с перезагрузкой отношений», — сказал Кобахидзе.