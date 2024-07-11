Менее 40% населения стран ОЭСР доверяют своим правительствам — опрос
12:00 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Менее 40% опрошенных жителей 30 стран — участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) доверяют правительствам своих государств. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте организации.
По данным опроса, только 39% участников опроса испытывают доверие к национальным правительствам. 44% респондентов мало или совсем не доверяют властям страны, еще 16% опрошенных не смогли дать конкретного ответа.
Отмечается, что доля населения в 18 странах — участницах организации, которые доверяют правительству, по итогам текущего опроса уменьшилась на 2 п. п. по сравнению с 2021 годом. Больше всего этот показатель снизился в Финляндии (на 14 п. п.) и Норвегии (на 16 п. п.).
В состав ОЭСР входят 38 государств, в частности США, Канада, большинство стран ЕС.
НОВОСТИ
- 12:32 11.07.2024
- Индия ведет переговоры с РФ о долгосрочной сделке по импорту нефти — Reuters
- 12:20 11.07.2024
- Осуждение США торговли Китая с РФ является проявлением двойных стандартов — МИД КНР
- 12:05 11.07.2024
- Почти 80% французов обеспокоены политической ситуацией в стране — опрос
- 11:32 11.07.2024
- Санкции США и ЕС против Грузии в военной сфере не отвечают ожиданиям Тбилиси — премьер
- 11:20 11.07.2024
- 415 человек пострадали от заражения ботулизмом в РФ, двое умерли — Попова
- 11:05 11.07.2024
- РФ должна сделать все, чтобы «путь Украины в НАТО» завершился ее исчезновением — Медведев
- 11:00 11.07.2024
- Береговая охрана США обнаружила китайские корабли в Беринговом море
- 10:32 11.07.2024
- В Южном военном округе планируется создать центр протезирования — Цивилева
- 10:20 11.07.2024
- Администрация Байдена негативно восприняла визит Моди в Россию — Bloomberg
- 10:05 11.07.2024
- Украина может быть уничтожена, если конфликт не будет завершен, утверждает Сийярто
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать