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Менее 40% населения стран ОЭСР доверяют своим правительствам — опрос

12:00 11.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Менее 40% опрошенных жителей 30 стран — участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) доверяют правительствам своих государств. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного на сайте организации.

По данным опроса, только 39% участников опроса испытывают доверие к национальным правительствам. 44% респондентов мало или совсем не доверяют властям страны, еще 16% опрошенных не смогли дать конкретного ответа.

Отмечается, что доля населения в 18 странах — участницах организации, которые доверяют правительству, по итогам текущего опроса уменьшилась на 2 п. п. по сравнению с 2021 годом. Больше всего этот показатель снизился в Финляндии (на 14 п. п.) и Норвегии (на 16 п. п.).

В состав ОЭСР входят 38 государств, в частности США, Канада, большинство стран ЕС.

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