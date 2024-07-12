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Еврокомиссия предлагала соцсети X ввести тайную цензуру — Маск

21:20 12.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) предлагала представителям социальной сети X втайне ввести цензуру в обмен на отказ от претензий европейских властей к соцсети. Об этом заявил владелец социальной сети X Илон Маск.

«Еврокомиссия предлагала X незаконную секретную сделку: если бы мы ввели скрытую цензуру, никому об этом не сказав, они бы нас не штрафовали», — написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон пригрозил соцсети Х штрафом за то, что она вводит пользователей в заблуждение и нарушает установленные Евросоюзом правила.

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