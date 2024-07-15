Силы ПВО РФ нейтрализовали шесть БПЛА над Орловской, Брянской и Курской областями

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО нейтрализовали шесть БПЛА над Орловской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны России.

«Утром 15 июля пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть БПЛА, из которых один перехвачен — над территорией Орловской, два уничтожены — над территорией Брянской и три уничтожены — над территорией Курской областей», — сообщили там.